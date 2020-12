Prêmio “Sexo Ruim na Ficção” é cancelado devido a “muitas coisas ruins em 2020”

FreePick/Divulgação Prêmio celebra algumas das piores descrições sexuais em obras de ficção não erótica





O prêmio “Bad Sex in Fiction” (algo como ” Sexo Ruim na Ficção “, em inglês) foi cancelado em 2020 depois que os juízes declararam que ” muitas coisas ruins ” já haviam acontecido este ano. O evento, organizado pela Literary Review, foi criado em 1993 para celebrar algumas das piores descrições sexuais em obras de ficção não erótica.





No entanto, nesta terça-feira (08), foi anunciado que o prêmio deste ano não aconteceria, já que “não havia justificar de expor o público a sexo ruim também “.

No ano passado, o Bad Sex in Fiction foi concedido a dois autores pela primeira vez: Didier Decoin, para The Office of Gardens and Ponds, que comparou um pênis a “um pequeno macaco que estava enrolando suas patas” e John Harvey para Pax, que incluía a frase: “Eles se abraçaram como se uma força violenta pudesse soldar os dois em um só.”

Nos últimos 27 anos, muitos autores famosos foram nomeados para o prêmio por escreverem “passagens notórias de descrição sexual”, incluindo Stephen King, Nick Cave e Tony Blair.