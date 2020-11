Reprodução: Alto Astral Prêmio Multishow 2020: confira os melhores momentos da premiação

O Prêmio Multishow 2020 foi realizado na noite desta quarta-feira (11) e estava cheio de apresentações incríveis dos principais artistas brasileiros, looks lindos e vozes premiadas. Devido à pandemia , a cerimônia teve que acontecer em um novo formato, dessa vez misturando interações presenciais e online , com performances em diferentes cantos do Brasil.

O cenário atual também foi inspiração para a temática do evento, “A Música Não Para”, como forma de representar a transformação enfrentada pela indústria musical durante o período de quarentena. A 27ª edição do prêmio ficou sob o comando de Tatá Werneck, Paulo Gustavo e IZA – que arrasaram no palco. Confira um resumo especial com os melhores momentos da premiação !

Tudo o que rolou no Prêmio Multishow 2020

Looks dos famosos

Como toda boa premiação, não poderiam faltar visuais incríveis das celebridades! Entre os looks que mais se destacaram estão os das apresentadoras da cerimônia (e a produção chiquérrima de Ivete Sangalo). Tatá reforçou a proteção contra o coronavírus e IZA aproveitou a oportunidade para homenagear a cantora Elza Soares com seu vestido mostarda.

As principais cantoras do cenário pop/funk atual brasileiro também não deixariam de arrasar na preparação para o Prêmio Multishow. Luísa Sonza decidiu investir em um look combinando com o terno rosa do namorado, Vitão. Já para a hora da apresentação, a cantora optou por um visual mais ousado no estilo rock .

Ludmilla e Lexa também parecem ter combinado na escolha de body e “casacão” bufante. A diferença é que, enquanto a primeira apostou em um modelo mais street style , a segunda se jogou no brilho e nas pedrarias.

Apresentações musicais

De acordo com o formato híbrido adotado para o Prêmio Multishow 2020, as performances foram espalhadas por cinco estados do país: Rio de Janeiro (sede do evento), São Paulo, Bahia, Ceará e Minas Gerais.

Os responsáveis por dar início aos shows foram MC Rebecca, Jão e Lulu Santos. Outros nomes importante que soltaram a voz ao longo da apresentação foram Ivete Sangalo, Lexa, Ludmilla, Kevinho, Teresa Cristina, Dilsinho e Pedro Sampaio.

Vale destacar a importante mensagem transmitida no final da performance de Luísa Sonza a respeito dos recentes acontecimentos no caso Mariana Ferrer. “Quando se trata de nós, o tamanho do vestido importa mais que a nossa voz. A gente tá pedindo respeito. Vocês não vão mais nos calar. Justiça por Mari e por todas nós”, disse.

A cantora, que já foi alvo de diversos ataques machistas em sua carreira, aproveitou um momento tão importante para compartilhar a indignação com a sentença de “estupro culposo”, que absolveu o acusado de violação sexual na justiça. Mesmo após apresentar diversas provas do crime, a vítima foi silenciada e desrespeitada pelos responsáveis pelo caso em vídeo da audiência divulgado pelo The Intercept Brasil. #JustiçaporMariFerrer

Premiados da noite

O Prêmio Multishow deste ano contou com 12 categorias, divididas entre votação popular e júri especializado. Uns dos principais títulos eleitos na premiação foram os de cantor e cantora do ano, entregues para Gusttavo Lima e Ivete Sangalo.

A colaboração entre Anitta, MC Rebecca, Lexa e Luísa Sonza em “Combatchy” deu o que falar e rendeu o prêmio de Clipe do Ano. Já a música favorita escolhida pelo público foi “Verdinha”, de Ludmilla. O melhor álbum foi para Emicida, com “AmarElo”.

A banda Lagum recebeu o troféu de Grupo do Ano, enquanto Jorge & Mateus se tornaram a Dupla do Ano. Para finalizar, Marília Mendonça foi escolhida na categoria Live do Ano. Noite icônica!

