Prêmio Melhores do Esporte anuncia vencedores nesta quinta-feira (18)

Está chegando a hora de conhecer os vendedores! O Prêmio Melhores do Esporte será realizado nesta quinta-feira (18), no cerimonial Le Buffet Master, em Vitória, reunindo atletas, paratletas, dirigentes e convidados em uma noite dedicada ao reconhecimento do esporte capixaba. O evento é patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

A premiação homenageia esportistas que se destacaram ao longo do ano em competições nacionais e internacionais. Ao todo, 41 atletas e paratletas serão premiados, representando mais de 391 modalidades esportivas.

Durante a cerimônia, serão anunciados os vencedores eleitos por um júri especializado, responsável por escolher o melhor atleta de cada modalidade. Também serão revelados os vencedores da votação popular, nas categorias Atleta do Ano e Atleta do Ano – Paradesporto.

O prêmio tem como proposta reconhecer, valorizar e dar visibilidade ao esforço, à dedicação e à superação dos atletas e paratletas que representaram o Espírito Santo com resultados expressivos ao longo do ano.

“Quem vive o esporte sabe que a dedicação é diária e que a disciplina não admite exceções. O Prêmio Melhores do Esporte é o momento de reconhecer atletas e paratletas que se dedicam o ano inteiro em busca de resultados e que demonstram a capacidade do Espírito Santo de alcançar grandes conquistas”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

