Prêmio da Mega da Virada sobe para valor recorde de R$ 540 milhões

Felipe Moreno

A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que o valor estimado do prêmio da Mega da Virada aumentou para R$ 540 milhões , valor recorde . O concurso especial da Mega-Sena no Réveillon já virou tradição e é, para muitos, a última grande esperança do ano.

Antes estimado em R$ 500 milhões, o valor sofreu um aumento nas últimas horas e passou para R$ 540 milhões neste dia 31 de dezembro.

A Mega da Virada vai entrar para a história com o maior prêmio de todos os tempos! Vai ficar de fora dessa? Aposte até 17h nas Lotéricas, em https://t.co/Ld5GvWHe6G , no app Loterias CAIXA, no Internet Banking CAIXA ou app CAIXA para clientes do banco, e concorra ao mega prêmio! pic.twitter.com/V8lfGT1rzu — CAIXA (@Caixa) December 31, 2022

As apostas começaram em 16 de novembro e seguem até este sábado, às 17 horas. O sorteio da Mega da Virada será realizado às 20h25, nos estúdios da Rede Globo, em São Paulo, e transmitido pela própria emissora, pela Record, pela RedeTV! e os canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Além das lotéricas, é possível também apostar online ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Qualquer um pode apostar, desde que seja maior de 18 anos. As apostas custam a partir de R$ 4,50 – 6 dezenas. A maior aposta por jogo disponível para quem deseja participar é de R$ 174.420,00, com direito a 20 dezenas.

O prêmio não acumula, ou seja, se ninguém acertar os 6 números, vence o prêmio máximo quem acertar 5. No entanto, nunca aconteceu de ninguém acertar as 6 dezenas vencedoras. Mais do que isso: desde que a Mega da Virada começou, em 2009, nunca ninguém acertou e venceu sozinho o prêmio principal.

Fonte: IG ECONOMIA