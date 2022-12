Prêmio da Mega da Virada pode gerar renda mensal de R$ 4 milhões

Educador financeiro calcula quanto o prêmio poderia render em diferentes tipos de investimento

Quando o sorteio da Mega da Virada for realizado em 31 de dezembro, o maior prêmio já concedido na história da loteria nacional estará em jogo. Se um único apostador acertar as seis dezenas, levará R$ 450 milhões para casa.

Com tamanha bolada, se o felizardo aplicar todo o valor do prêmio, poderá viver apenas do rendimento de mais de R$ 4 milhões por mês. O educador financeiro do C6 Bank, Liao Yu Chieh, calculou quanto a fortuna renderia se fosse aplicado em diferentes modalidades de investimento.

Rendimento mensal líquido dos R$ 450 milhões:

Poupança: R$ 2.996.927,64

Tesouro Selic: R$ 4.218.137,84

CDB 102% do CDI: R$ 4.305.759,45

CDB Prefixado 5 anos: R$ 4.798.115,54

Ainda que o rendimento por mês seja considerado suficiente para estabelecer um novo padrão de vida para o ganhador, Liao diz que investir o dinheiro todo em uma única aplicação é submeter o patrimônio a um risco desnecessário.

“Existe uma frase muito conhecida no mundo dos investimentos que diz que não se deve colocar todos os ovos em uma única cesta. Em um acidente, todos os ovos quebrarão ao mesmo tempo. Ao concentrar seus investimentos, o investidor aumenta seus riscos de crédito e de mercado. Ao diversificar, ele pode maximizar a relação risco versus retorno”, afirma Liao.

Para conseguir diversificar o investimento, o ganhador deve buscar ajuda de um profissional isento.

“Da mesma forma que procuramos um bom médico quando ficamos doentes, é recomendado procurar um bom assessor de investimentos ou planejador financeiro pessoal independente que ajude a tomar melhores decisões com o dinheiro para perpetuar a própria saúde financeira e a de sua família”, diz o especialista do C6 Bank.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio.