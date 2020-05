Premiê da Itália diz que relaxamento do lockdown é risco calculado

Divulgação/Booking.com Ítaca, na Grécia, é um dos destinos que frequentados pelos gregos





Gregos se dirigiram à costa, neste sábado (16), onde mais de 500 praias foram reabertas . O país tenta andar na tênue linha entre proteger as pessoas da Covid-19 e revitalizar o setor de turismo, do qual muitos dependem para sobreviver.

Para muitos, foi a primeira incursão em grandes espaços públicos desde que o país começou a aliviar o isolamento neste mês, e coincidiu com a primeira onda de calor do ano. Quem foi atrás do sol precisou respeitar as regras de distanciamento social, que estipularam até mesmo a distância entre os guarda-sóis.

Não mais do que 40 pessoas foram permitidas a cada mil metros quadrados, e os guarda-sóis precisaram ficar a quatro metros de distância, com coberturas separadas por mais de um metro, segundo um manual emitido pelo governo.

Em Alimos, praia popular ao sul de Atenas, as pessoas ficaram na fila desde o começo da manhã para conseguir um lugar ao sol.

A flexibilização do isolamento ocorre no momento em que países buscam aliviar restrições impostas para limitar a pandemia, tentando retomar suas economias.

A Grécia relato u o número de casos de Covid-19 em relação a países vizinhos – mais de 2.800 infecções, com 160 mortes. A partir de 4 de maio, começou um afrouxamento em fases do isolamento, que foi colocado em prática em meados de março.

O país, com 11 milhões de pessoas, é um dos mais dependentes do turismo na Europa, setor que gera por volta de um quinto de sua produção econômica.