Preguiça de se arrumar? Confira dicas de looks para esses dias

Tem dias que são mais difíceis de sair da cama, imagina então ter que ficar escolhendo o look perfeito? Quando bate aquela preguiça, é muito difícil pensar em uma combinação de roupas estilosas, você pega a primeira roupa que vê pela frente e torce para dar certo, não é mesmo?

Reprodução/Syana Laniyan Confira dicas para ter looks incríveis mesmo nos dias mais preguiçosos





Poi então vamos te ensinar que, mesmo no dia mais preguiçosos, você consegue montar looks fáceis e sem perder o estilo. Confira a lista com a dica de especialistas.

Acessórios são tudo!

Reprodução Acessórios fazem toda a diferença na hora de montar o look





Letz, que faz parte do trio musical Volupz e dá dicas de moda para mulheres plus size, diz que pensar em um detalhe como um óculos escuro ou um bom brinco já dá uma cara nova para a roupa e você fica ainda mais estilosa sem muito esforço. Acessórios fazem toda a diferença, além de dar um toque pessoal para o seu look. Então use e abuse deles na hora de montar o modelito!





“Às vezes é só um detalhe mesmo! Como uma bandana por exemplo, ela fica bem algum lugar. Pode ser amarrado na bolsa, no pescoço, no cabelo (existem várias maneiras de usar no cabelo), no pulso, no bolso ou amarrado no passador de cinto!”, ensina Letz.

Reprodução Já pensou em dar aquela repaginada naquela camisa antiga?

Dê uma nova cara para alguma roupa antiga

Sabe aquela blusa que você tem faz muito anos, toda surrada, mas mesmo assim você não consegue jogar fora? Rikki, do grupo Volupz, que também dá dicas de moda para as manas plus size explica que você não precisa jogar essa roupa fora, mas, você pode dar uma nova cara para ela! Tudo depende da criatividade e do gosto de cada um, mas sempre vale a pena resgatar peças antigas do armário.

“Como eu faço para dar uma repaginada naquela roupa antiga, mas que eu gosto muito e não quero jogar fora: Personalizando sempre! Dobrar ou cortar uma manga, fazer um cropped… Olhando sempre para as múltiplas possibilidades daquela peça”, explica Rikki.

Foque na terceira peça

Grace Kelly Marin, consultora de imagem e estilo explica que você pode ter um guarda roupa simples, investindo em camisas, blazers e um bom jeans já fazem uma grande diferença no visual. Porém, ela dá uma dica de ouro para as mais preguiçosas que querem manter o estilo: aposte na terceira peça.

“A terceira peça é um grande diferencial no look. Pode ser um colete, uma jaqueta, um blazer, um quimono; abuse de peças de cores neutras, além do clássico preto e branco, como verde musgo, marinho, grafite e vinho.”, explica a consultora de imagem e estilo.





Tendência: Homewear

Cibelle Taques é consultora de imagem e estilo formada pelo Centro Europeu e pós-graduada em Marketing pela PUCPR e explica que existem três peças essenciais para se ter no guarda-roupa das preguiçosas: jeans, t-shirt e um blazer. A partir dessas peças é possível fazer inúmeras combinações.

E para facilitar ainda mais a vida, a grande tendência do momento é o homewear. “Aquelas roupas mais confortáveis, mais despojadas, no estilo pijama, que além de ficar com estilo garantem conforto principalmente para quem está trabalhando em casa na quarentena.”, acrescenta Cibelle.