“Prefiro festa do pobre”, diz Simone sobre desconforto em “festa de rico”

Divulgação Amanda Vas

Comprometimento. Atitude que a consultora de imagem e estilo Amanda Vas tem de sobra. Talvez, por isso, a alagoana, de 31 anos, vem sendo apontada como a nova queridinha dos famosos. Com anos de experiência, ela revelou, durante bate-papo com o iG Gente, que seu objetivo é ajudar as mulheres a fazerem as escolhas certas no momento das compras, de modo que possam economizar e adquirir apenas peças que valorizem seus corpos. E quem pode confirmar isso são os mais de 400 mil seguidores que a acompanham no Instagram, entre eles, o ex-BBB Eliéser Ambrósio.

Agora, quem estava na torcida para vê-la brilhando na telinha já pode começar a se animar. Há um zunzunzum de que a moça está na mira de uma emissora de TV, para estrear à frente de um quadro com dicas de moda e, detalhe, assim que a pandemia do novo coronavírus passar. Questionada sobre concorrência, ela acredita que a rede abriga todo mundo e que o destaque será a consequência de um trabalho bem feito. “Já ouvi dizer que meus conteúdos têm ajudado muitas pessoas a recuperarem a autoestima perdida por meio do ensinamento de quais cortes, tecidos e cores mais as favorecem, e isso é enriquecedor”, disse, com brilho no ar.