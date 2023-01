Prefeitura trabalha na contenção das margens do Córrego Ponte Rasa

Wilson Dias/Agência Brasil – 17.03.2022 Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes

Com um investimento de R$ 27 milhões, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), está trabalhando nas obras de recuperação e contenção das margens do córrego Ponte Rasa, na Zona Leste. As intervenções foram iniciadas em agosto de 2022 e serão finalizadas em março.

O prefeito Ricardo Nunes vistoriou os trabalhos na manhã desta segunda-feira (09). “Vamos fazer toda a reestruturação do córrego Ponte Rasa. Algumas casas estavam caindo e agora vamos resolver esse problema”, disse.

Em agosto do ano passado a SIURB realizou uma vistoria no córrego, no trecho entre as ruas Mateus Lourenço de Carvalho e Conceição do Rio Verde. Na ocasião, foi constatado que o processo erosivo colocava em risco a vida dos moradores do entorno, bem como os imóveis, que já estavam com suas fundações expostas. A situação exigia agilidade nas ações do poder público, as obras foram iniciadas menos de uma semana após a visita dos técnicos da SIURB.

Para conter o processo erosivo, a SIURB está executando a contenção das margens por meio da aplicação de concreto projetado e, também, concreto moldado “in loco”. O trecho da intervenção se estende por 535 metros, entre as ruas Mateus Lourenço de Carvalho e Conceição do Rio Verde.

“Estamos recuperando contenções que existem e realizando contenções onde elas não existiam. Com isso a gente vai dar estabilidade para as residências que estão nas margens do córrego”, explicou o secretário de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), Marcos Monteiro.

A Prefeitura de São Paulo também trabalha na contenção das margens do Córrego Ponte Rasa em outro trecho. Com 152 metros de extensão, a intervenção está localizada entre a Rua Rosa Mendes, Av. Olavo Egídio de Souza Aranha e Rua Dr. Flamiano Costa.

Fonte: IG Política