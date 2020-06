Prefeitura leva barreiras sanitárias para diversas regiões de São Mateus

Em mais uma ação para conter o avanço do Coronavírus, a Prefeitura de São Mateus está levando barreiras sanitárias para várias regiões do Município. Começa nesta quarta-feira (24) pelo Bairro Santo Antônio, seguindo nos próximos dias para outros bairros periféricos, regiões de Santa Maria, Nova Lima e Quilômetros, passando por Guriri, Barra Nova e Urussuquara.

A ação, que contará com o apoio de profissionais da Saúde, do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Policia Militar, conta com orientações, distribuição de máscaras, higienização com álcool em gel e aferição de temperatura. Com a pandemia do Coronavírus todo cuidado é importante. A prevenção com a higienização, uso de máscaras e distanciamento são essenciais para diminuir os casos de contaminação.

CRONOGRAMA:

– SANTO ANTÔNIO – 25 e 26/06

– FORNO VELHO (COHAB) – 29 e 30/06

– CENTRO (IGREJA VELHA) – 01 a 03/07

– SERNAMBY / MORADA DO RIBEIRÃO – 04/07

– FORNO VELHO (EM FRENTE AO FÓRUM) – 06 a 08/07

– KM 41 – 09 a 11/07

– SANTA MARIA – 13 a 15/07

– NOVA LIMA – 16 a 18/07

– KM 35 – 20 a 22/07

– GURIRI – CENTRO – 23 a 25/07

– PEDRA DÁGUA – 27 a 29/07

– BARRA NOVA NORTE – 31/07

– URUSSUQUARA – 01/08

– LITORÂNEO / VILLAGE – 03 a 05/08