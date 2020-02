Prefeitura firma convênio de repasse de recursos para animais abandonados

Uma articulação de lideranças políticas e empresariais do Norte e Noroeste do Espírito Santo em defesa da construção não apenas do Centro Portuário de São Mateus, em Urussuquara, mas também do projeto da Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo, ligando Sete Lagoas (MG) ao porto, foi anunciada nesta semana pelo deputado Marcos Garcia (PV), de Linhares, em encontro com o presidente da PetroCity Portos, José Roberto Barbosa da Silva.

“Sei que desde o primeiro momento o deputado Enivaldo dos Anjos está empenhado em apoiar o projeto, mas agora chegou a hora de juntarmos todos em defesa do porto. Minha pretensão é ser prefeito de Linhares e sei que esse terminal portuário em Urussuquara é fundamental para nossa economia. Linhares é o município que mais cresce no Espírito Santo, com uma economia diversificada, e precisamos dessa porta para o mundo”, disse Garcia.

O parlamentar linharense disse que vai chamar o deputado Enivaldo dos Anjos, cuja base é a região Noroeste, onde está prevista uma Unidade de Transbordo e Armazenagem de Cargas da nova ferrovia, em Barra de São Francisco, para, juntos, irem ao governador Renato Casagrande cobrar uma ação forte em favor do porto.

LOGÍSTICA

Para Marcos Garcia, o Espírito Santo não pode ficar refém de interesses de grupos enquanto a economia do Estado tem a oportunidade de se firmar definitivamente. “Somos a melhor porta do Brasil para o mundo. Unir o CPSM e a ferrovia vai quebrar o gargalo de logística que hoje temos e impulsionar nossa economia”, disse Garcia.

A construção do Porto da Petrocity foi “travada” pelo parecer dos técnicos do Instituto Estadual de Meio-Ambiente pela rejeição do Estudo de Impacto Ambiental apresentado pela empresa. José Roberto Barbosa, CEO da PetroCity, mobiliza-se para federalizar o licenciamento do porto, com o apoio do senador capixaba Marcos Do Val, que já se manifestou favorável à ideia.

Outra novidade que surgiu esta semana foi a possibilidade de uma parceria de cabotagem com a Edison Chouest para retomada do Porto de Gamboa, em Itapemirim, projeto que já tem inclusive a Licença de Instalação, mas que foi travado também por autoridades públicas estaduais. Essa possibilidade surgiu numa audiência que José Roberto teve com o deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM), que representa o Sul do Estado.

“Precisamos aproveitar essa oportunidade. O projeto do porto da Chouest, de cargas gerais, é similar ao nosso e vem colaborar para a expansão do potencial logístico do Espírito Santo, juntamente com o projeto da Inmetame, em Aracruz. Esses dois terminais, somados ao nosso, colocam o Espírito Santo na vanguarda logística brasileira. O porto da PetroCity é o único do Sudeste na região da Sudene”, salientou José Roberto.