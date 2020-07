Prefeitura e Polícia Militar debatem a construção de nova sede do 14º Batalhão, em Ibatiba

.

Durante manhã desta segunda-feira (13), na sede do 14º Batalhão, em Ibatiba, foi realiza reunião de planejamento onde foram definidas estratégias para a construção da nova sede da unidade, além da ampliação do patrulhamento e novos investimentos em armamentos e viaturas.

A reunião contou com a presença do comandante do 14º BPM, tenente-coronel Santiago, e dos capitães Guilherme Dalmonech, Wéden Carlos e Lucas Muzi, além do prefeito municipal Luciano Pingo. No encontro foi apresentada a proposta do projeto de construção da sede do Batalhão e a possibilidade de doação de terreno por parte da prefeitura para realização das obras.

O tenente-coronel Santiago também explanou as importantes ações que a Polícia Militar tem realizado em Ibatiba e nos municípios de abrangência do 14º BPM, destacou outras iniciativas que estão incorporadas no planejamento estratégico da PM para a região.

“Vamos concentrar esforços administrativos e políticos para tentarmos tornar realidade essa demanda da sede própria do Batalhão. A construção, além de garantir mais qualidade nas ações, garantirá economia para o município. Não iremos desistir deste sonho”, destacou o prefeito Luciano Miranda Salgado.

“Estamos com patrulhamento nos distritos de Santa Clara e Criciúma, além da Patrulha Rural e isso tem garantido resultados importantes na segurança pública de Ibatiba. Mesmo com nossas limitações, estamos tendo a dedicação dos nossos militares nestas ações que planejamos para Ibatiba e região”, pontuou o tenente-coronel Santiago.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]