Prefeitura de SP confirma encerramento do hospital de campanha do Pacaembu

Divulgação Hospital de campanha do Pacaembu encerrará atividades no dia 30

A prefeitura de São Paulo confirmou, na tarde desta sexta-feira, o encerramento das atividades do hospital de campanha do Pacaembu, cujo funcionamento é voltado ao tratamento de pacientes com Covid-19 . De acordo com o prefeito Bruno Covas, o fechamento precoce acontecerá devido à diminuição das taxas de ocupação de leitos na cidade.

“Com os números que nós temos na cidade de São Paulo, nós temos além dos 1340 leitos de UTI, 1984 leitos de enfermaria que foram criados para poder atender a população na cidade de São Paulo , nós estamos hoje com uma taxa de ocupação desses 1.984 leitos de 48%, desde o dia 1º de junho essa taxa vem diminuindo na cidade de São Paulo e nos últimos dez dias nós estamos com uma taxa abaixo dos 50%, por isso, que então, a Prefeitura entende que chegou o momento de começar a fechar esses leitos na cidade”, disse Covas.

As atividades no hospital de campanha serão encerradas na segunda-feira (30). A prefeitura não deu mais detalhes sobre os outros hospitais que funcionam para atendimento exclusivo da Covid-19.