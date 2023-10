Prefeitura de SP: chapas articulam escolha dos candidatos a vice

Reprodução/Montagem iG Os principais pré-candidatos à prefeitura de São Paulo

Com menos de um ano para as eleições para prefeito de São Paulo (SP), as chapas já se articulam para definição dos vices. Na capital paulista, o cenário dos pré-candidatos já parece praticamente formado. A escolha dos vices, porém, deve se extender até o ano que vem.

Como pré-candidatos a prefeito, os nomes que se destacam são os de Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil). O cenário, entretanto pode mudar até 2024. Veja os nomes cotados para cada um dos pré-candidatos.

Guilherme Boulos

O candidato do PSOL já veio a público informar que entregará o cargo de vice ao PT. Com isso, o Partido dos Trabalhadores não lançará candidato à prefeitura de São Paulo pela primeira vez desde a redemocratização. A articulação foi endossada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva , durante o ano de 2022.

Na resolução firmada entre as duas legendas, fica expresso que obrigatoriamente Boulos deverá ceder o cargo de vice ao PT e que a vaga seja preferencialmente assumida por uma mulher.

Os nomes que estão sendo cotados para a vaga são o de Ana Estela Haddad, Juliana Cardoso, Rui Falcão e Eduardo Suplicy. Entretanto, nenhum dos nomes citados é tido como favorito para conseguir a vaga.

Ricardo Nunes

Uma das mais complicadas decisões é a do atual prefeito de São Paulo . Nunes é pressionado pelo PL para dar a posição de vice à legenda. A ideia de ceder ao partido é vantajosa, uma vez que Nunes pretende manter o apoio bolsonarista e evita uma dissipação deste público.

Na última semana, o chefe da legenda, Valdemar da Costa Neto, disse em reunião na sede do PL, em Brasília, que a escolha do vice de Nunes ficará sob a tutela do ex-presidente, Jair Bolsonaro . A nomeação deverá ocorrer em março.

Alguns nomes especulados que são ligados ao PL e a Bolsonaro são o do ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, e o do coronel da PM que presidiu a Ceagesp, Mello Araújo.

Costa Neto ainda estuda outras possibilidades para a chapa de Nunes, na tentativa de desvencilhar o prefeito um nome que represente o núcleo duro bolsonarista. Alguns dos nomes cogitados foram o da secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy, e o do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil). Bolsonaro, porém, pediu que as opções fossem descartadas devido às críticas feitas pelos apoiadores.

Além do PL, Nunes deverá tentar conciliar a escolha com a reivindicação do União Brasil, PP e Republicanos — partido de Tarcísio de Freitas. Vale ressaltar que Nunes considera crucial o apoio do governador.

Ao jornal Roda Vida, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que o apoio a Nunes só ocorrerá se ele escolher uma pessoa do partido para vice. Dentre as principais opções estão os nomes da secretária estadual da Mulher, Sonaira Fernandes, e a deputada federal Maria Rosas.

Já Tarcísio vê o nome do secretário-executivo da Segurança Pública, delegado Osvaldo Nico, como a melhor escolha, uma vez que representaria a Segurança Pública, que é um dos principais pontos criticados na cidade.

O PP, por sua vez, tem como favorito para o cargo o deputado estadual Delegado Olim. O parlamentar é o relator da CPI da Epidemia de Crack, na Assembleia Legislativa, e mantém uma boa relação com as forças de segurança.

Tabata Amaral

A deputada federal está em uma busca de angariar apoio de outros partidos, como PDT e o Avante. O maior desafio da pré-candidata é conseguir o apoio do PSDB, que ainda está mais próximo de apoiar Ricardo Nunes.

Atualmente, o PSDB anunciou a chegada de Orlando Faria para o diretório da legenda, o que pode ser benéfico para Tabata, uma vez que ele vê com bons olhos uma possível aliança. Caso o apoio venha a se concretizar, a legenda deverá ter prioridade.

Como as principais legendas de esquerda estão com Boulos e o centro, com Nunes, o campo de trabalho de Tabata está reduzido. Até o momento, não há nomes cogitados para vice da deputada.

Kim Kataguiri

O deputado federal é o pré-candidato escolhido pelo Movimento Brasil Livre (MBL) , e seria o nome indicado para representar o União Brasil, mas ele não é consenso na legenda. Existe a tendência de que a legenda apoie Nunes na eleição . Até o momento, não há quaisquer informações acerca de um possível candidato para ser seu vice na disputa.

