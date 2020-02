Prefeitura de São Paulo cancela bloqueio da marginal Pinheiros

arrow-options Antonio Cicero/PhotoPress/Agência O Globo Forte chuva causa vários alagamentos, engarrafamentos e interrupcao de linhas de trem da CPTM nas cidade de Sao Paulo e Osasco

A Prefeitura de São Paulo cancelou o bloqueio da via expressa marginal Pinheiros que estava planejado para ocorrer a partir das 23h desta segunda-feira (10). A interdição seria feita para realizar as obras da linha 17-Ouro do metrô, mas foi suspensa após a capital ser atingida por fortes chuvas durante o dia de hoje.

Caso o bloqueio fosse mantido, a mobilidade ficaria ainda mais difícil para o paulistano nesta terça (11). Para aliviar um pouco a dificuldade de transporte, a Prefeitura também suspendeu o rodízio de veículos para amanhã.

Sobre as obras do metrô, que estavam previstas para acontecerem durante a noite e a madrugada até sexta (14), os bloqueios da marginal Pinheiros estão mantidos por enquanto.

O bloqueio é necessário para que caminhões descarreguem materiais utilizados na montagem da passarela de acesso à futura estação Morumbi da Linha 17. O desvio de tráfego, assim como as alternativas e a orientação aos motoristas será feito pelas equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Confira os horários das interdições:

– Das 23h de terça-feira (11) às 4h da quarta-feira (12);

– Das 23h da quarta-feira (12) às 4h da quinta-feira (13);

– Das 23h da quinta-feira (13) às 4h da sexta-feira (14);

– Das 23h da sexta-feira (14), às 4h do sábado (15).