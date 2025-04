Prefeitura de São Mateus distribui Kit Escolar; Iniciativa valoriza a educação pública

Um momento histórico para a rede municipal de ensino de São Mateus surge com o início da entrega do “kit escolar”, distribuído às crianças pela prefeitura de São Mateus junto com a Secretaria Municipal de Educação.

A iniciativa de aquisição dos kits escolares para os alunos é inédita no município, contemplando estudantes da educação infantil e ensino fundamental, que passaram a receber uniforme completo, incluindo calçados e material escolar.

A ação inovadora foi idealizada pelo prefeito Marcus Batista, que não escondeu a emoção durante cerimônia realizada na última quinta-feira (10), ao lado de representantes do Poder Executivo e comunidade escolar.

“Ver cada criança vestida com dignidade, pronta para aprender, é um sonho realizado. Nossas crianças estão atualizadas agora com o uniforme, com o kit escolar e, brevemente, climatização. Esse é apenas o começo. A gente vai investir cada vez mais na educação”, afirmou o prefeito Marcus Batista.

O novo kit escolar garante a todos os estudantes o direito de receber gratuitamente camiseta, short ou calça e um par de tênis novo, medida que representa inclusão, igualdade e respeito às famílias mateenses. Com este gesto, a prefeitura ajudará a reduzir os gastos no orçamento dos pais de alunos com a educação dos filhos, beneficiando principalmente famílias de baixa renda.

Material escolar personalizado

A ação da prefeitura de São Mateus se completa com a oferta de materiais escolares padronizados, tendo o cuidado com a identidade do estudante, que recebe estojo, tesoura, cadernos, cola, lápis, lápis de cor, canetinha, caneta, apontador, régua, borracha, etc.

“É material de qualidade ,igual o que tem nas escolas particulares”, ressaltou o prefeito.

A novidade foi comemorada por autoridades, pais, responsáveis e educadores da rede, reafirmando o compromisso da atual gestão com a valorização da educação pública.

“Só temos motivos para agradecer a Deus, ao nosso prefeito, a toda a equipe de governo. Agradecer porque as nossas crianças terão uniforme, tênis, materiais para utilizar na sala de aula e poderão vir para escola trajadas elegantemente”, disse Edna Rossim, secretária municipal de Educação.

“É promessa que está sendo cumprida, isso que é importante”, destacou o presidente da Câmara de São Mateus, Wanderlei Segantini.