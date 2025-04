Prefeitura de São Mateus convida para audiência do orçamento participativo

A Prefeitura de São Mateus convida todos os cidadãos a participar da Audiência Pública que apresentará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. O evento está agendado para o dia 09 de abril, uma quarta-feira, às 14h, na Sala do Auditório do Centro Administrativo, localizada no Bairro Carapina.

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO

A LDO é um instrumento vital para o planejamento fiscal do município, pois define as metas e prioridades da administração pública para o próximo ano. Ela serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e garante que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e transparente.

Participar desta audiência é uma oportunidade única para os cidadãos expressarem suas opiniões e colaborarem com sugestões que podem influenciar diretamente as decisões orçamentárias. A Prefeitura de São Mateus reforça a importância da participação popular para garantir um planejamento que reflita as necessidades reais da comunidade.

A presença de todos é essencial para fortalecer a democracia e a transparência na gestão pública. Contamos com a sua participação para construir juntos um futuro melhor para São Mateus.