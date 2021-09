Prefeitura de Nitérói estuda instalar nova estátua em homenagem a Paulo Gustavo

Kelves Araújo Paulo Gustavo pode ganhar uma segunda estátua em Niterói

Paulo Gustavo já virou nome de rua na cidade de Niterói , onde nasceu e cresceu, e pode ganhar uma nova homenagem no município, que faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A cidade estuda a possibilidade de colocar uma segunda estátua do comediante, que será localizada no bairro de Icaraí, onde está a rua com o nome dele.

Paulo Gustavo era de Niterói e sempre fez questão de homenagear a cidade em seus trabalhos. Após a morte do ator por Covid-19 em maio deste ano , uma das principais ruas do município ganhou o nome dele, também será instalada uma estátua do artista em tamanho real no Campo de São Bento e, segundo o jornal Extra, pode ser instalado um segundo monumento para celebrar o artista.

“A Prefeitura foi procurada por uma empresa privada sobre a possibilidade da instalação de uma estátua em homenagem ao ator (Paulo Gustavo), na rua que leva o seu nome, em Icaraí. O projeto está sendo analisado pelo município”, declarou a prefeitura em nota.