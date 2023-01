Prefeitura busca incluir 200 mil famílias na tarifa social de energia

Pixabay Imagem Ilustrativa: Linhas de transmissão de energia

A Cidade de São Paulo possui cerca de 200 mil famílias com direito à Tarifa Social de energia elétrica, mas não usufruem desse benefício.

Para possibilitar o pagamento de até 65% de desconto na conta de luz por essas pessoas, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a distribuidora Enel-SP , fará busca ativa das famílias.

O anúncio da ação foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes na tarde desta sexta-feira (13) durante reunião com o presidente da Aneel, Sandoval Feitosa.

Segundo o prefeito, “o trabalho da Prefeitura junto à distribuidora de energia será fundamental para incluir as famílias que ainda não estão incluídas nessa política pública”, disse Ricardo Nunes.

“Não é preciso fazer nenhum outro cadastro para obter o desconto na fatura de energia”, completa.

Para ter direito ao desconto na fatura de energia, a família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) , do governo federal.

Conforme os últimos dados divulgados, a cidade de São Paulo possui 831.520 famílias cadastradas que atendem ao critério de renda, sendo que as beneficiadas pela Tarifa Social são 75,6%, ou seja, 628.687 .

Portanto, a Prefeitura poderá fazer uma busca ativa no momento da atualização dos cadastros e coletar a informação do Código da Unidade Consumidora (CUC) e, assim, garantir o benefício às 202.833 famílias.

Para Sandoval Feitosa, a cidade possui quase 850 mil famílias que podem fazer uso dessa política pública e “vamos ajudar a prefeitura e os consumidores de baixa renda a pagarem menos energia”, disse o presidente da Aneel.

Como proceder Se não tiver certeza quanto à situação do seu cadastro, a pessoa deve comparecer até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) com os documentos pessoais e Número de Identificação Social (NIS) para atualização dos dados. O CadÚnico e o NIS precisam ser renovados a cada dois anos.

