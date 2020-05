Prefeitos ganham autonomia para ampliar restrições nos municípios capixabas

Durante pronunciamento da tarde deste sábado (16), o governador Renato Casagrande falou sobre a situação das cidades do interior e da Grande Vitória

Os prefeitos capixabas são obrigados a cumprirem as medidas determinas pelo governo estadual. Mas Renato Casagrande declarou autonomia para que os municípios tenham autonomia para ampliar as restrições.

“Se o prefeito, as autoridades municipais, acharem que no município exige uma medida mais forte, pode tomar. Quem conhece a realidade mais de perto, é quem está no município. Quem quiser, nos procure para poder orientar”, disse o governador.

Casagrande reforçou sobre as mudanças dos riscos de contaminação do novo coronavírus. “Alguns municípios foram de risco baixo para risco moderado. Lembrando que em todo o Estado hoje é lei o uso de máscara”.

Os municípios da Grande Vitória, Fundão e Santa Teresa permanecem com risco alto de contaminação da covid-19. Agora, Presidente Kennedy entra para o mesmo quadro.

“Quando o município entra em risco alto, tem uma mutação no funcionamento do comércio. Por exemplo, aqui na Grande Vitória funcionamentos de segunda a sexta em dias alternados. A partir de segunda-feira (18), dia útil, funcionarão com dias alternados em Presidente Kennedy também”.

Novos respiradores

O governador atualizou também sobre os novos respiradores disponíveis no hospital público de referência ao combate à covid-19. “O Jayme comprou 59 respiradores, a empresa deve ter se comprometido com outros compradores, fomos à Justiça e determinou a entrega de 30 e estão instalados e funcionando. Os outros 29 que eram para ser entregues no dia 19, se Deus quiser chegam hoje (16) à noite. São 59 respiradores entregues no Jayme nesses últimos dias”.

Inquérito sorológico

Também terá novidades sobre a pesquisa sobre o contato com o vírus no Espírito Santo., o inquérito sorológico. “Na segunda-feira (18) teremos uma pesquisa estatística de quantas pessoas tiveram contato com o vírus, de como o vírus está presente no Estado”.

(*Folha Vitória)