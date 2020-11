Prefeito no Japão viraliza na internet por ser quase xará de Joe Biden

Governo do Texas/Divulgação Patrick disse que está fazendo isso para apoiar os “esforços do presidente Donald Trump para identificar fraudes de eleitores na eleição presidencial”





O governador do Texas, Dan Patrick, disse, na terça-feira (10), que está oferecendo até US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) para “incentivar, encorajar e recompensar” as pessoas a relatarem qualquer fraude eleitoral no Texas, embora não haja evidências e os especialistas dizerem que isso é raro de acontecer.





A cruzada do líder estadual republicano em busca de provas dos problemas eleitorais no Texas acontece em um momento em que membros de seu próprio partido dominavam as eleições.

Patrick disse que qualquer pessoa que fornecer informações que levem a uma condenação receberá pelo menos US$ 25.000 (R$ 135 mil). O dinheiro virá do fundo de campanha de Patrick, segundo a porta-voz Sherry Sylvester.

“Apoio os esforços do presidente Trump para identificar a fraude eleitoral na eleição presidencial e seu compromisso de garantir que todos os votos legais sejam contados e todos os ilegais sejam desqualificados”, disse Patrick em um comunicado. “Os atrasos na contagem dos votos enviados em outros estados levanta mais questões sobre fraude eleitoral e erros em potencial .”

Ele não forneceu nenhuma evidência de fraude eleitoral em massa.

Um número sem precedentes de cédulas por correio em meio à pandemia do novo coronavírus desacelerou a contagem de votos em alguns estados, incluindo o principal estado de batalha da Pensilvânia, onde os funcionários eleitorais foram impedidos de processá-los antes do dia da eleição.

A legislatura controlada pelos republicanos rejeitou um pedido da secretária de Estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, que permitiria aos funcionários eleitorais começar a contar os votos enviados antes do fechamento das urnas .

“Essas pessoas querem deslegitimar votos a fim de apelar para sua base Trumpiana”, disse Abhi Rahman, porta-voz do Partido Democrata do Texas. “Sabemos que há muito trabalho a fazer aqui no Texas e Dan Patrick está na nossa mira em 2022.”