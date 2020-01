Prefeito morre e “estreia” nova área de cemitério construída na gestão dele

arrow-options shutterstock A avenida Paulista aberta

A avenida Paulista estará aberta para veículos neste sábado (25), durante o aniversário de São Paulo. Diferentes dos outros feriados, a prefeitura da cidade preferiu permitir a circulação de carros para evitar dificuldades geradas pela programação da data, onde mais de 300 atividades ocorrem pela capital.

Leia também: São Paulo tem 33 ruas que homenageiam personagens e datas da ditadura

“Com a programação de eventos e shows na data, haveria prejuízo à mobilidade, à logística e à segurança da população, devido à realização simultânea de muitos eventos em diferentes locais da cidade”, informou a Prefeitura em nota. No domingo, no entanto, a avenida estará aberta para o público e fechada para carros.

No último ano, quando o aniversário de São Paulo aconteceu em uma sexta-feira, a avenida Paulista permaneceu fechada para veículos, seguindo o programa municipal Ruas Abertas, no qual todas as ruas participantes ficam interditadas para a circulação de carros durante domingos e feriados.

Neste ano, apenas a Paulista terá circulação de veículos. As outras 29 ruas que participam do programa permaneceram abertas para a população das 10h às 16h, com exceção da avenida Sumaré, que abre entre 7h e 14h.

Leia também: Adolescente morre e outros quatro são internados após beberem “loló”

O objetivo do Ruas Abertas é proporcionar a oportunidade da população ocupar espaços públicos. Além da livre circulação dos moradores da cidade e turistas, diversas programações culturais, artísticas, gastronômicas e esportivas ocorrem pelas ruas participantes, como a Paulista.