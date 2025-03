Prefeito Marcus aciona Gandini para acelerar reforma da ponte sobre o Rio Cricaré

Acompanhado do secretário de Defesa Social Ricardo Borgo e dos vereadores Wanderlei Segantini, Wap-Wap e Raphael Barboza, prefeito de São Mateus vistoriou a estrutura que tem mais de 70 anos e cobrou melhorias da concessionária Eco101

Avançam as articulações do prefeito Marcus Batista para viabilizar uma urgente reforma na ponte Régis Bittencourt, que cruza o Rio Cricaré, em São Mateus. A estrutura de 350 metros de extensão, inaugurada em 1954, faz parte da rodovia BR-101. Em vistoria realizada sábado (22), acompanhado do secretário de Defesa Social Ricardo Borgo e dos vereadores Wanderlei Segantini, Wap-Wap e Raphael Barboza, Marcus observou problemas estruturais, como afundamentos de vãos, e, altamente preocupado, acionou por chamada de vídeo o deputado estadual Fabrício Gandini. O prefeito chegou a citar que a discussão nem seria mais para ampla reforma, mas para a construção de uma segunda ponte sobre o Cricaré.

O alerta do prefeito ecoou, e Gandini, que preside a comissão de fiscalização do contrato de concessão da BR-101 à Eco101, já apresentou o problema em sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, cobrando inclusive a duplicação do trecho norte da rodovia federal.

Ao relatar a preocupação extrema com a estrutura, Marcus Batista foi corroborado pelos vereadores. Wap-Wap lembrou que a ponte sobre o Rio Cricaré não tem passagens para pedestres e nem para ciclistas. “A gente viu, por cima, que já tem dois vãos que já abaixaram”. Na vistoria foi possível observar também ferragens expostas e pavimento desmanchando.

O vereador presidente Segantini lembrou que pela ponte passam, em tráfego intenso, veículos com cargas estratégicas e pesadas nos dois sentidos, unindo o Brasil pelo litoral. “Deputado, gente precisa de uma atenção no município para esta nossa ponte. É uma estrutura antiga e precisa passar por uma reforma urgente”, completou Raphael.