Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus

O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ao município. Segundo ele, o momento é histórico e representa a concretização de um sonho antigo da região norte do Estado.

“Desde que cheguei a São Mateus, esse sempre foi um sonho. Agora é realidade. A Prefeitura vai fazer o que for preciso pra concretizar isso o mais rápido possível”, afirmou o prefeito, durante entrevista sobre o tema.

Marcus Batista também reforçou que a Prefeitura está preparada para ser parceira ativa da universidade nesse processo. “Estamos fazendo uma reestruturação de toda a nossa rede de saúde — agentes, UBSs, UPA, S3, tudo — para receber os alunos com a estrutura que eles merecem e, claro, para oferecer um atendimento ainda melhor para a população”, explicou.

A gestão municipal já mantém convênios com outras instituições de ensino superior e pretende ampliar a cooperação com a UFES. “Vamos fortalecer esse convênio porque vai ser muito interessante ver alunos de Medicina atuando junto com as nossas equipes, dentro das unidades, aprendendo na prática e contribuindo com o cuidado à população”, completou.

O prefeito também destacou a possibilidade de ampliar o alcance social dessa parceria, especialmente com a atuação em comunidades mais afastadas. “Junto com a UFES, já imaginamos o atendimento chegando até as comunidades quilombolas, com estagiários atuando na ponta. Isso vai ser inovador e muito bom para a nossa população”, disse.

A chegada do curso de Medicina a São Mateus representa uma conquista importante para a cidade e para toda a região norte, consolidando o município como um polo educacional e de formação em saúde.