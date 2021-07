Prefeito de SP diz que ações contra sommeliers de vacinas são “desnecessárias”

MARCELO PEREIRA / SECOM Prefeito Ricardo Nunes diz que casos de sommeliers de vacinas em São Paulo são “pontuais”

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) , diz considerar “desnecessária” uma atuação contra os ‘sommeliers de vacinas’ (pessoas que optam por escolher o imunizante que vão tomar). Isso porque, na avaliação do chefe do executivo, os problemas são “pontuais” e pouco expressivos na capital paulista. As informações são da jornalista Camila Mattoso.

“Não estamos tendo problemas com isso por enquanto. Os casos tem sido pontuais. Acho desnecessário nesse momento ”, opinou Nunas à jornalista.

Segundo levantamento da Folha de S.Paulo, até o dia 09 de julho, 25 municípios contavam com ações anti-sommeliers. Dessas, cinco são capitais.





Atualmente, tramita na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei do vereador Carlos Bezerra Júnior (PSDB) para punir aqueles que se recusarem a tomar qualquer vacina disponibilizada nos postos de saúde. O PL foi aprovado em primeira votação na casa legislativa.