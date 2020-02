Prefeito de Nova Alvorada do Sul chuta ex-servidor após bate-boca na Câmara

arrow-options Divulgação Prefeito de Nova Alvorada do Sul alegou que chute foi legítima defesa

O prefeito Arlei Silva Barbosa, de Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi preso na manhã desta terça-feira (18) após agredir um ex-funcionário da prefeitura.

O homem estava acompanhando a primeira sessão do ano e teria insultado Arlei Silva, que revidou com um chute , de acordo com a polícia. O chefe do executivo registrou um boletim de ocorrência e a polícia foi até a Câmara para ouvir a versão do servidor. O homem teria resistido e foi detido no local.

“Nós fomos até a câmara para conduzir o servidor até a delegacia e depois íamos liberá-lo, isso porque é uma situação de menor poder ofensivo, mas ele acabou não colaborando e tivemos que prendê-lo”, explicou o delegado Rômulo Teixeira ao G1 do Mato Grosso do Sul .

Em um vídeo divulgado nas redes sociais momentos depois da confusão, o prefeito disse que ao longo de 3 anos foi ofendido pelo ex-funcionário nas redes sociais e que o chute foi legítima defesa.