Prefeito de Manaus é diagnosticado com Covid-19 e está internado

Reprodução/CNN Arthur Virgílio Neto descobriu que está com a Covid-19 em exames de rotina





O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), da cidade de Manaus, no Amazonas , descobriu que está com a Covid-19 em exames de rotina, que foram realizados na última segunda-feira (29). a doença transmitida pelo novo coronavírus foi encontrada em uma tomografia.





Virgílio está internado no hospital Adventista e está com quadro de saúde estável. Ele está isolado nas instalações do hospital.

No fim de maio, o prefeito de Manaus afirmou que não era a favor da reabertura no Amazonas por receio de provocar uma segunda onda da doença. O estado é um dos mais impactados pela pandemia no Brasil .

Em boletim médico, o hospital afirma que o prefeito não precisou usar “drogas vasoativas” e que a saturação do oxigênio em ar ambiente está boa. Ele está utilizando o método de ventilação não invasiva (VNI) e as respostas são positivas.

Informamos que o prefeito @Arthurvneto testou positivo para a #Covid19 , durante exames de rotina realizados no hospital Adventista de Manaus. O prefeito teve o diagnóstico por meio de tomografia e segue em isolamento na unidade com quadro estável,inclusive despachando normalmente pic.twitter.com/RBXzXhAFuT — Prefeitura de Manaus (@PrefManaus) June 30, 2020





O boletim afirma ainda que Virgílio está “lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional”. Ele deve permanecer em observação até amanhã.