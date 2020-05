Prefeito de Manaus: Bolsonaro sonha ser ditador, mas é muito estúpido para isso

Um dos alvos de Jair Bolsonaro na reunião ministerial que teve as imagens divulgadas na última semana, Arthur Virgílio Neto, prefeito da cidade de Manaus (AM), afirmou que o presidente é co-responsável pelas mortes causadas pela Covid-19 no Brasil e deveria “calar a boca, ficar em casa e trabalhar”.

Em entrevista à CNN, Virgílio afirmou que o sonho de Bolsonaro “é ser um ditador, mas é muito estúpido para isso”. Além disso, afirmou que o presidente deveria renunciar porque não governa o Brasil: “por favor, cale a boca, fique em casa e trabalhe”.

Brazil is the second country in number of cases in the world, and in the meantime, the president walks and talks nonsense. He needs to shut up, stay home and work.

