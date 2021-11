Prefeito de Jaguaré se recupera bem de cirurgia para retirada de câncer

Médico avalia que o procedimento foi um sucesso. Marcos Guerra se recupera em casa.

Afastado do cargo desde a última sexta-feira (12) para uma cirurgia de retirada de um tumor na região da próstata, o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, está em casa e se recupera bem após a realização do procedimento, no sábado (13), no hospital Santa Rita, em Vitória. Saiba mais em: Prefeito de Jaguaré anuncia afastamento do cargo para tratamento de saúde.