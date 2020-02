Prefeito de Colatina sofre queda de bicicleta enquanto pedalava

Sorteiro aconteceu na noite desta sexta-feira (31), em São Paulo. Além do apostador de Aracruz, outras dezesseis pessoas também fizeram 15 acertos.

Um apostador de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, acertou as 15 dezenas no concurso 1923 da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (31), em São Paulo. A aposta ganhadora levou R$ 125.766,86.