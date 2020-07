Prefeito de Água Doce do Norte morre vítima da Covid-19

O prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB), morreu no final da noite desta quarta-feira (22). Com complicações por causa da Covid-19, o prefeito, de 50 anos, estava internado na UTI de um hospital de Colatina há mais de duas semanas.

A informação foi confirmada com fontes da prefeitura e familiares do prefeito. Paulo Márcio deixa a mulher e duas filhas.

Por causa das medidas de prevenção ao coronavírus, não haverá velório. O corpo sairá de Colatina pela manhã. Está marcada uma carreata por volta das 9h para acompanhar o cortejo no trajeto a partir de Rio Preto (Governador Lacerda de Aguiar), distrito de Água Doce do Norte, em direção à sede do município.

Paulo Márcio foi escolhido em eleição suplementar, em dezembro de 2014, para comandar o município. O pleito ocorreu após o então prefeito Adilson Cunha (MDB) ter sido cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Em 2016, foi reeleito com 60,72% dos votos vários (5.071 votos). No início deste ano, mudou do DEM para o PSB. Ele também já foi vereador na cidade.