Prefeito contrata strippers para festa de Dia dos Pais e causa polêmica

Imagens compartilhadas por convidados mostram a apresentação das strippers na festa de Dia dos Pais, celebrado no dia 18 de junho no México

O prefeito da cidade de Huehuetán, no México, causou polêmica ao contratar strippers para uma comemoração de Dia dos Pais, celebrado no dia 18 de junho no país.

O evento de Dia dos Pais promovido pelo político mexicano Miguel Villalobos contou com música ao vivo, sorteio de eletrodomésticos e show de comédia. Além de strippers.

Imagens compartilhadas por convidados mostram a apresentação das strippers na festa de Dia dos Pais no México. O vídeo também mostra três homens sendo escolhidos para deitar no chão do palco, enquanto as mulheres dançam sobre eles.

Conforme o Daily Mail, o prefeito mexicano Miguel Villalobos fez o convite para a Festa de Dia dos Pais no Facebook e proibiu a presença de mulheres e crianças. ‘Amanhã! Não se esqueça, um evento só para os pais, chegou o dia’, dizia a legenda do prefeito do México.

A festa causou polêmica entre os moradores e organizações feministas da cidade de Huehuetán, no México.

“O Dia dos Pais foi pensado para realçar a importância da figura paterna na vida das pessoa (…) Portanto, é lamentável que o (prefeito) Miguel Villalobos tenha oferecido um espetáculo que reproduz estereótipos de gênero, reduzindo as mulheres a objetos sexuais.” escreveu o grupo feminista 50+1 Collective Chiapas Chapter.

O prefeito ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

Dia dos Pais no México

O Dia dos Pais no México é comemorado no terceiro domingo de junho e foi influenciado pela tradição vinda dos Estados Unidos, dada pela insistência de Sonora Smart, uma americana que tinha o desejo de reconhecer todo o esforço de seu pai, que após a morte da esposa, criou 6 filhos sozinho.

As comemorações de Dia dos Pais mexicanas são bem parecidas com as do Brasil, com almoço em família, mimos e presentes para os pais e avôs.