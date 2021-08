Prefeita afegã revela medo de morrer após Talibã assumir poder no país

Reprodução/Twitter Prefeita revela medo de morrer após Talibã assumir poder no Afeganistão





Zarifa Ghafari, prefeita afegã de 27 anos, revelou que teme pela própria vida após o domínio do Talibã no país.

Segundo a prefeita de Maidan Shahr, em entrevista ao site iNews nesta terça-feira (17), o grupo extremista vai atrás dela e de outros ativistas que não concordam com o Talibã no poder do Afeganistão.

“Estou aqui sentada esperando que eles venham. Não há ninguém para me ajudar ou a minha família. Estou apenas sentada com eles e com meu marido. E eles virão atrás de pessoas como eu e me matarão. Eu não posso deixar minha família. E de qualquer forma, para onde eu iria?”, disse.





O site revelou que Zarifa Ghafari recebe ameaças do grupo desde que assumiu o cargo em 2018. Ela é a prefeita mais jovem do Afeganistão.

No sábado (14), pelo Twitter, a prefeita fez um desabafo. “Minha querida pátria. Eu sei que você está sofrendo e com dor. Eu sei que é difícil para você porque estranhos”, escreveu.