Prédio do TJES fica iluminado na cor roxa para campanha de conscientização da hanseníase

O prédio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) recebeu iluminação na cor roxa esta semana em razão da Campanha Nacional de Prevenção à Hanseníase, empreendida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A iniciativa busca alertar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces, informar sobre as opções terapêuticas disponíveis e combater o preconceito em relação às pessoas que possuem a doença.

Segundo o presidente da SBD, Heitor de Sá Gonçalves, em caso de áreas do corpo com dormência, manchas escuras em tons vermelhos, esbranquiçados ou amarronzados, com perda de sensibilidade na pele, é preciso procurar uma unidade básica de saúde ou dermatologista em que a pessoa já costuma se consultar. Quem possui a doença e começa o tratamento não a transmite e nem necessita de isolamento.

Também é importante lembrar que 30 mil novos casos da doença são detectados todos os anos no Brasil e que o tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Vitória, 20 de janeiro de 2023

