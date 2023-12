Prédio da Assembleia passará por obras

A partir da próxima segunda-feira (18), o prédio da Assembleia Legislativa (Ales) será fechado para reformas estruturais e assim permanecerá até o dia 8 de janeiro de 2024. O anúncio foi feito pelo presidente Marcelo Santos (Podemos), em pronunciamento aos servidores, na tarde desta quarta-feira (13).

O chefe do Legislativo capixaba anunciou que o Palácio Domingos Martins passará por reparos no piso da garagem, impermeabilização das caixas d’água e também serviços de reformas nos gabinetes e no Plenário Dirceu Cardoso. Haverá, ainda, pinturas das paredes, demarcações de vagas, substituição de lâmpadas, recuperação da estrutura metálica na entrada do pilotis, reforma da escadaria principal e do parlatório.

Setores essenciais, como o departamento financeiro, continuarão funcionando no período, alguns de forma remota. Marcelo Santos também informou que no retorno das atividades, no dia 8 de janeiro, a Casa funcionará em expediente especial, das 13 às 18 horas, até o dia 31 de janeiro.

Acerca do funcionamento do Espaço Assembleia Cidadã, que oferece vários serviços ao cidadão capixaba, como emissão de carteira de identidade e atendimento ao consumidor, o diretor-geral da Assembleia, Miguel Amm, confirmou que as atividades também serão paralisadas porque não há como mantê-las com as obras. Esses serviços também retornam no dia 8 de janeiro, seguindo o mesmo horário especial da Casa.

Fonte: POLÍTICA ES