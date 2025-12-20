Prédio anexo ao TJES recebe o nome do Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa

O Edifício Greenwich Tower, anexo ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), recebe o nome Edifício Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, em uma homenagem póstuma ao ilustre desembargador. A denominação foi aprovada pelo Tribunal Pleno em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (18).

O decano da Corte, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, filho do desembargador Antônio José Miguel, agradeceu pela homenagem. “Meu saudoso pai sempre fez questão de lutar com transparência invulgar pela dignidade dessa instituição, praticou o bom corporativismo, seja criticando ou elogiando, unindo ou dividindo quando preciso for, buscou com sinceridade alegrar essa casa”, destacou.

Feu Rosa também refletiu sobre como o pai estaria a contemplar este momento e o que ele diria para desembargadores e desembargadoras que atuam hoje no Judiciário capixaba. “Veria surpreso o edifício que levará seu nome e diria, por certo, com a voz embargada, não ter tanta ”merecedência”. Egrégio Tribunal de Justiça, a cada um de vocês, a cada colega e amigo, renovo em meu nome e no de minha família, o credo que foi do meu saudoso pai, não nos esqueceremos e muito obrigado”, enfatizou o decano.

O Tribunal de Justiça Anexo 01 – Edifício Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa está localizado à Rua Desembargador Homero Mafra, nº 89, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES.

Vitória, 18 de dezembro de 2025

Texto: Elza Silva

