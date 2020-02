Preços da gasolina e do diesel recuam nos postos nesta semana, diz ANP

Divulgação Heineken faz recall voluntário e informa que algumas embalagens podem soltar lasca de vidro ao abertas

A Heineken lançou um recall voltuntário nesta sexta-feira (14) depois que alguns testes de qualidade em sua fábrica identificaram que alguns lotes das garrafas long neck podem soltar lascas de vidro se não abertas com mais cuidado. Através de um vídeo em seu site, a empresa de cervejas explica a melhor forma de consumo.

O guia com instruções informa que os produtos podem ser consumidos, desde que abertos com mais cuidados. Segundo a Heineken , apenas as garrafas de vidro long neck (330 ml) com a marcação CH podem apresentar o problema.

“Apesar da baixa probabilidade, mas colocando a segurança do consumidor em primeiro lugar, decidimos iniciar o recall dos lotes em questão de forma voluntária. Reforçamos que a alteração é totalmente restrita à embalagem e que não há qualquer impacto no líquido. Todas as Heineken® long neck 330ml que não fazem parte dos lotes específicos, assim como qualquer outro produto do Grupo HEINEKEN, podem ser consumidos normalmente”, explica a empresa.