Ivonete Dainese Preço do gás natural na Europa volta aos níveis pré-guerra

O preço do gás natural segue em queda livre após o acordo na União Europeia para impor um teto para a commodity e voltou nesta sexta-feira (23) aos patamares anteriores à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Por volta de 12h30 (horário local), o gás natural era negociado no Dutch Title Transfer Facility (TTF), sistema holandês que serve de referência para o produto na Europa, a 85,5 euros por megawatt-hora (MWh), com queda de 7% em relação ao dia anterior.

Em 23 de fevereiro, véspera da invasão russa, o preço da commodity no TTF era de 88,4 euros. O movimento de baixa ignorou inclusive as ameaças do vice-premiê da Rússia, Aleksandr Novak, que disse que Moscou pretende direcionar as exportações para a Europa a outras partes do mundo.

O preço do gás chegou a superar os 340 euros/MWh no fim de agosto, mas vem caindo desde que os países da União Europeia preencheram seus estoques para evitar riscos de desabastecimento no inverno boreal.

No entanto, esse movimento se intensificou na semana passada, quando a UE anunciou um acordo político para impor um teto de 180 euros/MWh.

O instrumento vai entrar em vigor somente em 15 de fevereiro e será acionado apenas se os preços no TTF superarem esse patamar por três dias seguidos, mas já serviu como fator desencorajante para especulações.

Também contribui para a queda dos preços do gás a expectativa de um Natal com clima ameno em partes do centro e do sul da Europa.

