Preço do diesel apresenta diferença de até 28% nas bombas do país

Agência Brasil Diesel

De acordo com dados do último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente ao período de 1º a 13 de fevereiro, após o anúncio de redução de 8,8% no valor do diesel no repasse às refinarias, válido desde o último dia 8 de fevereiro, o preço do litro do combustível reduziu mais de 1,50% em todo o País. Ainda assim, apresenta diferença de 27% para o comum e de 28% para o S-10, entre os Estados com as médias mais caras e mais baratas. O Rio Grande do Sul liderou o ranking das médias mais baixas para os dois tipos, com o comum a R$ 6,11 e o S-10 a R$ 6,21. Entre as médias mais caras de todo o País, Roraima se destacou com o tipo comum a R$ 7,78 e o Amapá, com o S-10 a R$ 7,94.

Na média nacional, o diesel comum foi comercializado a R$ 6,67, com recuo de 1,53%, se comparado a janeiro; e o tipo S-10, a R$ 6,76, ficou 1,56% mais barato.

“De acordo com o IPTL, a tendência de queda no valor do diesel, identificada em dezembro e janeiro, se mantém agora em fevereiro com os reflexos da última redução anunciada. A diferença média nacional no bolso do consumidor brasileiro chega a R$ 1 para ambos os tipos de diesel. Diferentemente de janeiro, em que oito estados brasileiros registraram aumentos de até 3,69% no preço do diesel, como foi o caso da Bahia, nestes primeiros dias de fevereiro os recuos foram identificados em quase todos os Estados, com exceção do Sergipe, Amapá e Roraima” observa Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Sergipe fechou o período com o diesel comum a R$ 7,09, com aumento de 1,11%. Em Roraima o mesmo tipo de diesel aumentou 0,43%, em relação a janeiro, e fechou em R$ 7,78. Somente o Amapá apresentou aumento no preço do tipo S-10, de 0,21%, que passou de R$ 7,92 para R$ 7,94. A redução mais expressiva para o tipo comum foi identificada no Maranhão, de 3,85%, que passou de R$ 6,67 para R$ 6,41. Já para o tipo S-10, o Maranhão também registrou a maior redução entre os Estados, de 3,03%, e o combustível fechou a R$ 6,50.

Na análise por região, todas registraram redução no valor do combustível, com destaque para o Sul, que apresentou os recuos mais expressivos e também o preço médio mais baixo do País para os dois tipos de diesel. O tipo comum fechou a R$ 6,20 nos postos sulistas e o S-10 a R$ 6,28, com redução de 1,93% e 2,17%, respectivamente. Já as médias mais altas foram encontradas nos postos de abastecimento do Norte, com o preço do comum a R$ 7,13 e do S-10 a R$ 7,25, com redução de 1,29% e 1,33% respectivamente.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

