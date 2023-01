Preço do Big Mac sobe 78% em 5 anos no Brasil

Foto: Divulgacao O lanche Big Mac, do McDonald’s

O “Amo Muito Tudo Isso”, famoso slogan do McDonald’s, já foi o combo perfeito de sabor e preço baixo, principalmente quando falamos do “Nº1”, ou melhor, o popular Big Mac. Tendo isso em mente, a plataforma de descontos online Cuponation levantou dados sobre os valores do combo no Brasil e no mundo.

Hamburgueria de maior sucesso ao redor do mundo, a rede só faz aumentar filiais desde sua criação em 1940 – e também os valores dos lanches. Ao invés de seguir caminho oposto, atualmente a inflação no Brasil fez com um combo do Big Mac se tornasse quase inacessível para a população.

Atualmente o Brasil se encontra no ranking do Big Mac mais caro do mundo, conforme divulgado pelo banco de dados internacional Numbeo. Ocupando a 60° posição da lista, a população precisa desembolsar uma média de R$32 pelo combo do lanche.

Essa mesma empresa realizou um estudo semelhante com o mesmo combo em 2018, registrando na época que o Big Mac e seus acompanhamentos custavam cerca de R$18 no Brasil – representando um aumento de 77.77% no valor do Big Mac em 5 anos.

Com 100 participantes presentes na pesquisa, a Suíça é a nação que ocupa o primeiro lugar do ranking, na qual a população precisa de quase R$83 pelo lanche. Israel e Islândia são os países que ficaram em segundo e terceiro posições, com pouco mais de R$82 e R$71, respectivamente. Cobrando R$18.25 pelo combo, a Líbia ficou em último lugar.

Fonte: IG ECONOMIA