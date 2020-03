Preço das carnes tem queda de 3,53% em fevereiro, segundo IBGE

arrow-options Foto: Agência Brasil/Arquivo Segundo cálculos do IBGE, a carne de porco recuou ao consumidor 2,98%, o filé mignon caiu 7,13%, a alcatra teve recuo de 7,56%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro mostrou uma retração de 3,53% nos preços das carnes (bovina, suína e de aves). O índice foi divulgado na quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após uma grande aceleração no final de ano passado, a expectativa do mercado era de recuo em janeiro e fevereiro em função do menor consumo e maior oferta de gado no pasto. Em janeiro, a redução do preço das carnes já havia sido de 4,03%.

Segundo cálculos do IBGE, a carne de porco recuou ao consumidor 2,98%, o filé mignon caiu 7,13%, a alcatra teve recuo de 7,56%, o patinho registrou queda 4,22%, o acém caiu 0,29% e a costela recuou 1,73%. O preço do frango inteiro teve alta de 0,62. O valor do boi ficou, em média, R$ 195/arroba (15 kg) nos dois meses na praça de São Paulo.

Ainda de acordo com o IBGE, a queda nos preços das carnes influenciou no resultado do grupo Alimentação e Bebidas (0,11%). “Com a deflação observada em fevereiro, as carnes apresentaram o maior impacto individual negativo no índice do mês (-0,09 p.p.) e contribuíram para a desaceleração da alimentação no domicílio (0,06%)”, diz o Instituto. O IPCA de fevereiro teve alta de 0,25%, o menor resultado para o mês desde 2000.