Preço da gasolina no ES está entre os dez mais altos do país

Valor médio verificado esta semana no Estado ficou em R$ 6,23. Mas tem cidade com o litro do combustível acima de R$ 6,50

Como dizem por aí, o preço da gasolina está a “hora da morte”. E no Espírito Santo, o valor do litro do combustível está entre os dez mais altos de todo o país. O preço médio verificado esta semana ficou em R$ 6,23, colocando o Estado na oitava posição de todo o Brasil.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), entre os estabelecimentos pesquisados no Espírito Santo, o litro da gasolina chegou a ser encontrado sendo vendido a R$ 6,52. Já o mais baixo era vendido a R$ 5,94.

Em todo o país, o valor médio mais alto foi verificado no Piauí, a R$ 6,495. Em contrapartida, o valor mais baixo está no Amapá, a R$ 5,17.

Preço do gasolina subiu mais de R$ 0,20 em um mês

A pesquisa da ANP também constatou que o preço médio da gasolina no Espírito Santo vem subindo há um mês. Há quatro semanas, o valor do litro do combustível era R$ 6,00. Depois, passou para R$ 6,04 e R$ 6,16 nas semanas seguintes, até chegar aos R$ 6,23 desta semana.

Cachoeiro tem o preço médio mais alto do ES

Entre as cidades capixabas pesquisadas pela ANP, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, tem o preço médio mais alto. Segundo a pesquisa, o valor chegou a R$ 6,49. Foi lá também onde os pesquisadores encontraram o preço mais alto do Estado: R$ 6,520.

Na sequência dos maiores preços médios, aparece Vitória, a R$ 6,224. A gasolina mais barata foi verificada em Aracruz, a R$ 6,018, em média. Em Guarapari, o valor da semana ficou em R$ 6,13 (mas tem o segundo valor mais alto – R$ 6,44); na Serra, em R$ 6,17; e em Linhares, R$ 6,19.

