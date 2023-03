Preço da gasolina deve subir R$ 0,25 por litro nos postos, diz Abicom

FreePik Preço da gasolina vai subir

Com a volta dos impostos sobre combustíveis e a redução de preços por parte da Petrobras , o litro da gasolina deve subir R$ 0,25 nos postos, de acordo com cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Nesta terça-feira (28), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a retomada da cobrança do PIS/Cofins sobre a gasolina e o etanol. A reoneração é de R$ 0,47 sobre a gasolina e R$ 0,02 sobre o álcool. Nas bombas, porém, esse valor chega de forma diferente.

Isso porque a gasolina vendida nos postos é uma mistura de 73% de gasolina e 27% de etanol. Portanto, o acréscimo final no preço da gasolina seria de 73% de R$ 0,47 (R$ 0,3430) mais 27% de R$ 0,02 (R$ 0,0054), o que resulta em R$ 0,3485.

Deste total, ainda é necessário retirar a redução de preços anunciada pela Petrobras, que foi de R$ 0,13 na gasolina que sai da refinaria. Nas bombas, o desconto seria de 73% desse valor, ou seja, R$ 0,09. Tirando essa redução dos R$ 0,3485 calculados anteriormente, é possível obter o total de R$ 0,25 de aumento no preço do litro da gasolina nos postos.

O valor, porém, pode variar de acordo com a região e com o posto, já que os empresários têm liberdade para modificar o preço de venda dos combustíveis.

Fonte: IG ECONOMIA