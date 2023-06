Preço da gasolina cai 1,24% no Sudeste no fechamento de maio

FreePik Os combustíveis têm parcela significativa de seu preço composto por impostos federais e estaduais, como o ICMS

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que os postos de abastecimento da Região Sudeste fecharam maio com o litro do etanol a R$ 4,41, após recuo de 2% em comparação a abril.

A gasolina apresentou redução de 1,24% e foi encontrada a R$ 5,56. Já o litro do diesel comum foi comercializado a R$ 5,53, com recuo de 2,35%, enquanto o diesel S-10 fechou a R$ 5,69, após redução de 2,68% ante o mês anterior.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

“Devemos aguardar os próximos dias e o reflexo da mudança no modelo de cobrança do ICMS, que deve elevar o preço médio da gasolina comercializada nas bombas logo no início de junho. Entre os Estados do Sudeste, apenas o Rio de Janeiro apresentou alta, para a gasolina, de 0,09%”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

“A gasolina, se comparada ao etanol, foi considerada mais vantajosa para abastecimento em todo o Sudeste, exceto em São Paulo, onde o etanol foi avaliado como mais viável. Vale destacar que o etanol é ecologicamente mais vantajoso por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, completa.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

Fonte: Economia