Preço baixo: confira as melhores ofertas da Semana do Consumidor

No próximo dia 15 de março, se comemora o Dia do Consumidor . Como de costume, diversos e-commerces e varejistas preparam promoções durante toda a semana dedicada aos consumidores.

Garimpamos algumas ofertas online e trazemos uma lista das principais promoções encontradas na Semana do Consumidor .

Smartwatch por R$65

No site da Amazon, o smartwatch B57 Hero Band 3 está sendo vendido por apenas R$65. De acordo com o Zoom , site que monitora os preços de diversos produtos, esse é o menor valor encontrado nos últimos 40 dias, com uma queda de 27%.

Compatível com os sistemas Android e iOS , o relógio inteligente tem tela de 1,3 polegada, bluetooth e bateria de 180 mAh.

Galaxy Note 9 com 35% de desconto

Também com recorde de preço baixo registrado pelo Zoom, o Galaxy Note 9 está custando R$2.699 no site do Carrefour.

Lançado em 2018, o smartphone vinha recentemente com o preço oscilando perto ou acima dos R$3.000. O celular da Samsung tem 6GB de memória RAM, câmera traseira dupla e bateria de 4.000 mAh.

Xbox 360 com bom desconto

O Xbox 360 também atingiu recorde de preço baixo na Semana do Consumidor . No site da Americanas , o console é encontrado por R$899. O modelo Xbox 360 Super Slim ainda vem acompanhado do sensor Kinect e de 2 games.

Alto-falante inteligente mais acessível

A Amazon também aproveitou a Semana do Consumidor para dar descontos em seus produtos. E um dos que mais viu seu preço cair foi o Echo Show 5 , com tela de 5,5 polegadas. Vendido por R$449, o alto-falante inteligente teve queda de R$150 em seu valor.

Mais descontos em alto-falantes

Outro alto-falante inteligente que está com preço atrativo nessa Semana do consumidor é o Google Nest Mini . Com o menor preço dos últimos 40 dias, de acordo com o Buscapé , o dispositivo é encontrado por R$235,96 no site da Fast Shop.

Games pela metade do preço

Outra empresa que aderiu às promoções da semana foi a Microsoft , que baixou o preço de games , consoles e serviços. Entre os destaques, estão os jogos Forza Horizon 4, Gears 5 e PUBG, todos pela metade do preço.

A assinatura de seis meses do Xbox Game Pass Ultimate também teve 50% de desconto, indo de R$240 para R$119,99.

Xiaomi Mi Box S com preço bom

O Mi Box S é um dispositivo da Xiaomi que transforma uma TV normal em smart, com suporte a resolução 4K e serviços de streaming . Na Semana do Consumidor, o Mi Box S está sendo vendido por apenas R$299 no site da Cissa Magazine.

Quais lojas estão com descontos?

Para além dessa lista, diversas outras ofertas estão presentes em muitos e-commerces . Dentre as empresas que separaram descontos ou estratégias especiais, como o frete grátis, para a Semana do Consumidor estão a Fast Shop, Magazine Luiza, Extra, Americanas, Carrefour, Amazon e Casas Bahia.

Antes de se empolgar com as ofertas, porém, é interessante fazer uma pesquisa de preço . Sites como Zoom e Buscapé são bons para ter uma noção da variação do preço ao longo do tempo, para ter certeza que os novos valores não são enganosos. Algumas extensões para o navegador também ajudam nessa tarefa.