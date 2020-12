“Preciso sair”: passageiro salta de avião e é acusado nos EUA; entenda

Getty Images O incidente aconteceu na última segunda-feira em um voo que partia para Atlanta, nos Estados Unidos

Um passageiro saltou do avião enquanto a aeronave taxiava no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque (EUA) . Antes de abrir a saída de emergência, o homem disse que “precisava sair”. O incidente aconteceu na última segunda-feira, no voo que tinha Atlanta, nos Estados Unidos , como destino. As informações são do UOL .

Antonio Murdock, de 31 anos, e Brianna Greco, de 23, estavam no avião com seu cachorro. Faltando pouco para a aeronave decolar, um deles abriu a porta da cabine e ambos saíram pelo escorregador de emergência. Segundo o portal, os dois são acusados de invasão criminosa de 2º e 3º grau e também por oferecer perigo aos outros passageiros.

Em depoimento, na audiência realizada nesta quarta (23), uma comissária disse que Murdock estava agitado no voo e, antes de abrir a porta teria dito: “Preciso sair do avião, não quero sentar aqui, vou abrir a porta”. Ele foi seguido por Greco.

Um outro comissário disse às autoridades que não havia nenhuma situação no avião que obrigasse o homem a abrir a saída de emergência, segundo as informações do processo de acusação. Murdock deve comparecer novamente ao tribunal no dia 21 de março.

“Agradável”

Um homem que também estava no voo, Casey Johnson, afirmou que o casal parecia “agradável” e disse não ter notado nada de estranho neles. De acordo com ele, Murdock teria pedido para trocar de lugar com ele e depois trocou de novo.

“E a próxima coisa que eu sei, eu olho para cima enquanto estamos nos movendo, e eu apenas vejo… Eu vejo muitas pessoas de pé e quatro pessoas correndo em direção à frente do avião”, contou. Após o incidente, o avião ficou parado na pista por mais de uma hora antes de retornar ao portão.

A companhia aérea informou, por meio de comunicado, que assim que percebeu o que estava acontecendo, a polícia foi avisada e o piloto retornou com o avião ao portão de embarque.

Ainda segundo o portal, o cachorro que estava com o casal foi levado a um abrigo e eles poderão resgatá-lo após o fim do processo.