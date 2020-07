Precisa de ajuda no amor? Separe o sabonete – isso mesmo – faça essas simpatias

Não há nada melhor do que ser desejada por quem ama. Seja por meio de atitudes, olhares, palavras ou entre quatro paredes. O importante é manter o fogo da paixão sempre aceso em uma relação. Para isso, você pode contar com as simpatias com sabonete .





Esse produto vastamente utilizado na higienização do corpo, também possui seu lado místico, principalmente para resolver assuntos relacionados ao apetite sexual, libido e tentação. Experimente um destes rituais e veja o poder que eles emanaram para a sua rotina.

Provoque quem deseja com as simpatias com sabonete

Aumentar a atração

Escreva o nome da pessoa que tanto deseja com uma caneta em um sabonete. Depois, utilize esse sabonete em seus banhos diários, como de costume. Enquanto se lava, imagine todos os momentos que quer ter ao lado da pessoa amada. Realize a simpatia por uma semana. No sétimo dia, embrulhe o que restou do sabonete em um saquinho de tecido branco e feche com sete nós com uma fita vermelha.

Ser desejada na cama

Lave uma cueca ou calcinha de seu par com um sabonete de alfazema e deixe a peça no sereno, em uma noite de Lua Cheia , dizendo: “Lua, aqui lhe apresento meu homem/minha mulher. Hoje, ele/a me quer, mas amanhã poderá se desinteressar, por isso lhe peço que, com sua força, o faça enlouquecer de desejo por mim, que a chama da paixão nunca se apague e que ele/a me deseje cada vez mais”. Ao amanhecer, lave muito bem a peça e coloque para que seu amado/ sua amada a use normalmente.

Atração íntima

Escreva 13 vezes o nome da pessoa desejada em um papel branco. Depois, escreva o seu nome 13 vezes por cima do dela. Coloque o papel em um pote de vidro sem amassar ou dobrar. Acrescente duas colheres de mel, pensando em quem almeja. A seguir, raspe metade de um sabonete com uma faca, sempre imaginando vocês dois juntos e pedindo para que ele sinta o seu cheiro. Feche o recipiente e, sobre ele, acenda uma vela branca. Depois que apagar, jogue o conteúdo de dentro da vasilha fora.

Despertar tentação

Escreva em um sabonete a palavra “atração”. Coloque-o em cima de um prato e regue-o com 3 colheres de mel e 3 de açúcar. Depois, jogue 7 pétalas de rosa vermelha ao redor do sabonete. Faça um buraco no meio dele e coloque dentro uma velha vermelha acesa. Quando ela se apagar, utilize o sabonete para tomar banho por uma semana.

Ser amada completamente

Numa noite de Lua Cheia, tome um banho bem demorado usando um sabonete novo. Enxugue-se normalmente e coloque a sua roupa predileta. Em seguida, escreva em uma folha de papel cor-de-rosa a frase: “Depois desse banho, ficarei irresistível aos olhos de qualquer homem ou mulher”. Embrulhe o papel e enterre num vaso ou jardim, oferecendo ao anjo do amor e pedindo a proteção dele. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria em agradecimento ao seu protetor.

Prender a pessoa amada

Compre um sabonete bem cheiroso e lave uma peça de roupa do seu amor com ele. Deixe secar sem torcer e dê um nó na roupa. Coloque no fundo da sua gaveta e não mexa nela por sete dias. No oitavo dia, desfaça o nó e entregue a peça para que o seu amor use normalmente. Não permita que mais ninguém use o sabonete além de você.

Para o namoro esquentar

Compre um sabonete cujo perfume revele seu jeito de ser. Com a ajuda de um palito de dente, escreva o nome da pessoa desejada nele. Ao tomar banho, use esse sabonete e concentre-se na música que marca o relacionamento de vocês. Assegure-se de que só você usará o sabonete na sua casa. Sempre que o sabonete secar e o nome do(a) namorado(a) sumir, repita o procedimento com o palito até o produto acabar.

Ser mais sensual

Em uma noite de Lua Cheia, tome um banho com sabonete novo. Use uma toalha pequena branca para se enxugar. Depois, embrulhe o que sobrou do sabonete nessa toalha e deixe embaixo da sua cama. Na manhã seguinte, coloque tudo dentro de um saco plástico e jogue no lixo.

Não esqueça de sempre realizar as simpatias com sabonete com muita fé e desejando de coração aquela pessoa especial. Siga atentamente o passo a passo, adquirindo os ingredientes corretamente.