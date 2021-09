Redação João Bidu Preces para ter uma semana iluminada

A oração é um poderoso instrumento para mantermos a paz em nosso dia a dia. Por meio das intenções que fazemos ao pronunciar – seja verbal ou mentalmente – as palavras das preces, conseguimos educar-nos para atingir o desenvolvimento moral que desejamos. Além disso, também nos tornamos mais próximos de Deus e conseguimos ter um dia a dia mais harmonioso com as pessoas com as quais convivemos.

Por isso, é importante ter o hábito de estar em oração. Dessa forma, aos poucos, você conseguirá superar qualquer tipo de sofrimento e trazer mais luz para sua vida. Confira a seguir seis preces para ter uma semana iluminada.

JÁ CONFERIU OS BABADOS DO HORÓSCOPO DE HOJE ? APROVEITA E JÁ VÊ O DAS AMIGAS!

Prece de todo dia

“Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros.

Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito.

Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou.

Que eu consiga mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns.

Dá-me a Tua força par que eu possa superar-me, a Tua luz para não caminhar nas trevas, a Tua paz na luta que me aflige.

Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos.

Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal.

Sê meu abrigo e minha inspiração!…

Assim seja.”

(Pelo espírito Irmão José, psicografia de Carlos A. Baccelli, trecho da obra Vigiai e Orai.)

Oração do amanhecer

“Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria.

Agradeço de coração a maravilhosa noite de descanso, o qual meu corpo foi velado pelos seus olhos.

Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente.

E que durante o dia eu possa perdoar e ser perdoado pelos erros, pois somos fracos e pecadores.

Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um.

Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de benção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quanto se achegarem a mim sintam a tua presença.

Senhor, reveste-me de tua beleza, reveste-me de benevolência e que no decurso deste dia eu te revele a todos.

Amém.”

Proteção aos filhos

“Ó Deus

Olha para os meus filhos.

Fortifica-os para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança.

Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo.

Põe nos seus corações a reverência aos Teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação ao estudo, a candura e a obediência.

Você viu?

Para tornar-me digna deles e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, tristeza, medo ou maldade, envolve-me em tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade.

E ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e

a corrigi-los com sabedoria.

Em primeiro lugar, pois, modela-me a alma grande e generosa, para amá-los na semelhança do Teu amor.

Obrigado! Obrigado!”

(Lourival Lopes, trecho da obra Preces do Coração.)

Aos anjos guardiões e aos espíritos protetores

I- Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida; dai-me a força de sofrê-las sem lamentações; desviai de mim os maus pensamentos, e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus Espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos, e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu Anjo Guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, Espíritos Protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades; que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus.

II- Meu Deus, permiti que os Bons Espíritos que me assistem possam ajudar-me, quando me achar em dificuldades, e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da Vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola.

III- Espíritos amados, Anjos Guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem, pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação; inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal; que vossa doce influência impregne as nossas almas; fazei que sintamos a presença, ao nosso lado, de um amigo devotado, que assista os nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu Anjo Bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me.

(Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires, trecho da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo.)

Para pedir um conselho

“Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, Bons Espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar, na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem, e desviai a influência dos que tentam enganar-me.”

(Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires, trecho da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo.)

Perante o mundo

“Aqueles que fogem do convívio social e abominam o mundo, a pretexto de conquistarema santidade, certamente não ponderaram o exemplo do próprio Cristo, em nome de quem endossam isolamento e orgulho, egoísmo e deserção.

Descendo gloriosamente do Céu à Terra não recusa o Senhor o contato da estrebaria que lhe serve de berço.

Na infância em Nazaré, não despreza a oficina singela em que se prepara à frente na luta.

Sua primeira manifestação messiânica surge, comovedora, numa festa de casamento, quando consagra em Caná a pureza serena da alegria familiar.

Para companheiros de apostolado não hesita aceitar homens rudes do campo e da pesca, sem qualquer preconceito religioso, humanamente considerado.

Desejando exalçar a missão da mulher, não vacila em estender mãos amigas à Madalena, reconhecidamente dominada por sete gênios sombrios.

Intentando esclarecer quanto à correta administração da fortuna terrestre, não se furta à companhia de Zaqueu, homem situado à margem da fé.

Por ser puro, não se subtrai à presença dos cegos e dos leprosos, dos paralíticos e dos alienados mentais, cujas chagas e dores toca e alivia.

Porque Judas fosse inclinado a conchavos políticos, não o expulsa da assembleia dos discípulos mais queridos e suporta com paciência a ilusão de que é vítima o apóstolo desditoso.

E, por último, como se quisesse ensinar-nos que a virtude do bem é sanar o mal e que aglória de luz é extinguir as trevas, aceita a morte de ignomínia entre dois malfeitores.

Observando tudo isso, com a desculpa de comunhão com o Senhor, não te ausentes do mundo, abençoado por sua Presença Divina, porque a Terra multimilenária é a nossa sublime escola, santuário de trabalho e fonte viva de amor, a fornecer-nos teto e consolo, esperança e alimento, flor e perfume, experiência e lição, habilitando-nos, generosa, para a ascensão divina ao seio augusto de Deus.”

(Pelo espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trecho da obra Irmão.)

LEIA TAMBÉM