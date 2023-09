Prebióticos, probióticos e pós-bióticos: trio revolucionário da beleza

FreePik Prebióticos, Probióticos e Pós-Bióticos: o trio revolucionário da beleza da pele

Os prebióticos, probióticos e pós-bióticos, que já são amplamente reconhecidos pelos benefícios que oferecem quando ingeridos, impulsionando a saúde do nosso corpo de dentro para fora, recentemente, estão ganhando também destaque no skincare, prometendo melhorias notáveis na saúde e na aparência da pele.

Você sabe o que são exatamente cada um desses componentes e quais os benefícios dessa abordagem se incorporados em sua rotina de cuidados diária?

De acordo com o biomédico mineiro, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em Medicina Estética, Thiago Martins, os prebióticos são substâncias não metabolizadas que servem como alimento para as bactérias benéficas que habitam nosso corpo, incluindo a pele. “Eles auxiliam no controle de micro-organismos e substâncias prejudiciais, promovendo um equilíbrio saudável da microbiota específica e estimulando suas defesas naturais.”

“Da mesma forma que trabalham no intestino, os probióticos também agem na pele. Eles são fragmentos de conjuntos de bactérias semelhantes que agem restaurando o microbioma da face, reforçando sua barreira de defesa e hidratação, sendo muito bem aceitas para tratar acnes, dermatites, eczemas e melhorar a elasticidade da pele.”

No caso dos pós-bióticos, o especialista conta que são as substâncias liberadas pelos probióticos, ou seja, são os produtos do seu metabolismo (enzimas, ácidos orgânicos, peptídeos e polissacarídeos). E que também tem como característica reforçar a barreira cutânea.

Eles podem ser encontrados em produtos para limpeza e tratamento facial e sua indicação pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do tipo de pele e das condições específicas. “É sempre importante, antes de começar a utilizar qualquer novo produto ou composto na pele, fazer uma consulta com um profissional qualificado da área.

“Em geral, esses ingredientes são adequados para a maioria das pessoas, especialmente para aquelas com pele sensível, propensa a acne, rosácea ou outras condições problemáticas. No entanto, recomenda-se um teste para verificar a tolerância individual aos compostos.”

A melhor abordagem para as necessidades do paciente é muito individual e merecem atenção para que possa trazer, como resultado, uma pele mais saudável e vibrante.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher