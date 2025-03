Pré-Enem: prorrogado prazo de matrícula para os estudantes classificados

A Secretaria da Educação (Sedu) prorrogou até o dia 03 de abril de 2025 o prazo para os estudantes classificados no processo seletivo do Curso Preparatório Pré-Enem Espírito Santo 2025 realizarem suas matrículas.

Na etapa anterior das inscrições, os estudantes selecionaram uma entre as 13 Escolas Polo que participam do Programa em 2025. Optaram também por modalidade presencial ou on-line, e por ampla concorrência ou reserva de vagas.

Para efetuar a matrícula, os estudantes classificados devem apresentar os documentos solicitados no Edital. CLIQUE AQUI para conferir as listagens dos classificados, bem como o Edital e suas erratas. O link para o formulário de matrícula consta no fim de cada listagem.

Além de contar com prazo mais extenso, os estudantes agora também podem apresentar os documentos presencialmente na Escola Polo escolhida.

As demais condições do Edital continuam válidas, de forma que a não apresentação da documentação no prazo estabelecido, ou a constatação de divergência entre as informações prestadas na inscrição e apresentadas na matrícula acarretarão a chamada de suplentes para ocupar as vagas.

Fonte: GOVERNO ES